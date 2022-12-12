Белянин Виталий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянин Виталий Вячеславович

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Место рождения

Заринск, город Заринск, Алтайский край

Дата рождения

15.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1991

Отец: Белянин Вячеслав Юрьевич

Мать: Белянина Татьяна Витальевна

Заринск, город Заринск, Алтайский край
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