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Белянин Виталий Вячеславович
Белянин Виталий Вячеславович
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Место рождения
Заринск
, город Заринск, Алтайский край
Дата рождения
15.02.1991
Пол
Мужской
Отец
Белянин Вячеслав Юрьевич
1956 г.р.
Мать
Белянина (Жаркова) Татьяна Витальевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1991
Отец:
Белянин Вячеслав Юрьевич
Мать:
Белянина Татьяна Витальевна
Заринск
, город Заринск, Алтайский край
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