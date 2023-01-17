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Жарков Виталий Григорьевич

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Место рождения

Шанары, Чебоксарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

25.03.1928

Дата смерти

02.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1928

Отец: Жарков Григорий Семенович

Мать: Жаркова Анна Егоровна

Шанары, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
06.10.1954

Жена: Жаркова Анна Николаевна

Залесово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.07.1955

Дочь: Белянина Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Жаркова Анна Николаевна

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Смерть
02.06.1984
Залесово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Коронарокардиосклероз
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