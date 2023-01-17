Жарков Виталий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.03.1928
Дата смерти02.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1928
Отец: Жарков Григорий Семенович
Мать: Жаркова Анна Егоровна
Бракосочетание
06.10.1954
Жена: Жаркова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
02.07.1955
Дочь: Белянина Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Жаркова Анна Николаевна
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Смерть
02.06.1984
Причина смерти: Коронарокардиосклероз