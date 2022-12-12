Жаркова Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаркова Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Около 1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1928

Сын: Жарков Виталий Григорьевич

Отец ребёнка: Жарков Григорий Семенович

Шанары, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Слезкина Римма Григорьевна

Отец ребёнка: Жарков Григорий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жарков Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жарков Лев Григорьевич

Отец ребёнка: Жарков Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Полина Григорьевна

Отец ребёнка: Жарков Григорий Семенович

Смерть
Около 1977
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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