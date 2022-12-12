Жаркова Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиОколо 1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1928
Сын: Жарков Виталий Григорьевич
Отец ребёнка: Жарков Григорий Семенович
Шанары, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Слезкина Римма Григорьевна
Отец ребёнка: Жарков Григорий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жарков Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Полина Григорьевна
Отец ребёнка: Жарков Григорий Семенович
Смерть
Около 1977
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край