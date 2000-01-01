(Абрамова) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Абрамова) Лидия Сергеевна

(Абрамова) Лидия Сергеевна

avatar

Место рождения

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский

Дата рождения

19.03.1909

Дата смерти

27.06.1910

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1909

Отец: Абрамов Сергей Васильев

Мать: Мария Елисеева

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Смерть
27.06.1910
Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close