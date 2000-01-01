(Абрамова) Лидия Сергеевна
Место рожденияРоссия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Дата рождения19.03.1909
Дата смерти27.06.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1909
Отец: Абрамов Сергей Васильев
Мать: Мария Елисеева
Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Смерть
27.06.1910
Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский