(Деревянкина) Мария Елисеева
Место рожденияУкраина, Луганская область, село Пантюхино
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти09.05.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Луганская область, село Пантюхино
Рождение ребёнка
19.03.1909
Дочь: Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Абрамов Сергей Васильев
Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1914
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Причина смерти: Оспа