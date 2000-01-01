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(Деревянкина) Мария Елисеева

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Место рождения

Украина, Луганская область, село Пантюхино

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

09.05.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Луганская область, село Пантюхино
Рождение ребёнка
19.03.1909

Дочь: Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Абрамов Сергей Васильев

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Сергей Васильев

Смерть
09.05.1914
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Причина смерти: Оспа
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