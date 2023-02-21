Абрамов Сергей Васильев
Место рожденияСтаница Екатериненская Великого Войска Донского
Дата рождения23.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1889
Отец: Абрамов Василий Ларионов
Мать: Абрамова Мария Карпова
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
19.03.1909
Дочь: Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Мария Елисеева
Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Елисеева
Смерть
Неизвестно