Абрамов Сергей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Сергей Васильев

Абрамов Сергей Васильев

avatar

Место рождения

Станица Екатериненская Великого Войска Донского

Дата рождения

23.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1889

Отец: Абрамов Василий Ларионов

Мать: Абрамова Мария Карпова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
19.03.1909

Дочь: Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Мария Елисеева

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Елисеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close