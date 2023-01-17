Пономарев Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Пономарева Аксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Пономарева Аксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Пономарева Аксинья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно