Пономарев Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Дмитрий Григорьевич

Пономарев Дмитрий Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Пономарев Григорий Власович

Мать: Пономарева Настасья Евтифеевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Пономарева Аксинья Тимофеевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Пономарева Аксинья Тимофеевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Пономарева Аксинья Тимофеевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Аксинья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close