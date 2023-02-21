Пономарева Настасья Евтифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Настасья Евтифеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Пономарев Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Пономарев Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пономарев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Пономарев Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Аксинья Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Пономарев Денис Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Григорий Власович

Смерть
Неизвестно
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
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