Пономарева Настасья Евтифеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пономарев Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Пономарев Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пономарев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пономарев Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Аксинья Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Пономарев Денис Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно