Пономарева Аксинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно