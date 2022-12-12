Пономарева Аксинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Аксинья Тимофеевна

Пономарева Аксинья Тимофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Григорьевич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Григорьевич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Григорьевич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close