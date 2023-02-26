Алёшина Ефросиния Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1799
Сын: Алёшин Яков Васильев
Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно