Алёшина Ефросиния Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшина Ефросиния Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1799

Сын: Алёшин Яков Васильев

Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Алёшин Василий Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алёшин Василий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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