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Алёшин Яков Васильев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.03.1799

Дата смерти

30.07.1843

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1799

Отец: Алёшин Василий Алексеев

Мать: Алёшина Ефросиния Матвеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1820

Сын: Алёшин Александр Яковлев

Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1823

Сын: Алёшин Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Алёшин Семён Яковлев

Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
30.05.1831

Дочь: Феодосия ст

Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: София Яковлева

Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1836

Дочь: Феодосия мл

Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1838

Дочь: Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1842

Дочь: Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алёшина Пелагея Михайлова

Смерть
30.07.1843
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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