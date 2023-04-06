Алёшин Яков Васильев
Место рождения
Дата рождения20.03.1799
Дата смерти30.07.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1799
Рождение ребёнка
29.08.1820
Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
18.08.1823
Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Алёшин Семён Яковлев
Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
30.05.1831
Дочь: Феодосия ст
Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: София Яковлева
Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
29.05.1836
Дочь: Феодосия мл
Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
24.12.1838
Дочь: Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
18.01.1842
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Алёшина Пелагея Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1843