Алёшина Пелагея Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти21.10.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1820
Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев
Рождение ребёнка
18.08.1823
Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Алёшин Семён Яковлев
Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев
Рождение ребёнка
30.05.1831
Дочь: Феодосия ст
Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: София Яковлева
Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев
Рождение ребёнка
29.05.1836
Дочь: Феодосия мл
Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев
Рождение ребёнка
24.12.1838
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев
Рождение ребёнка
18.01.1842
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алёшин Яков Васильев
Смерть
21.10.1855