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Алёшина Пелагея Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

21.10.1855

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1820

Сын: Алёшин Александр Яковлев

Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1823

Сын: Алёшин Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Алёшин Семён Яковлев

Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев

Рождение ребёнка
30.05.1831

Дочь: Феодосия ст

Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: София Яковлева

Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1836

Дочь: Феодосия мл

Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1838

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1842

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Алёшин Яков Васильев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алёшин Яков Васильев

Смерть
21.10.1855
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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