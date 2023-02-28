Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Бракосочетание
05.07.1825
Муж: Леонтий Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.12.1831
Сын: Стефан Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Демидов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно