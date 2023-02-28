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Евдокия Васильева

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: Алёшин Василий Алексеев

Мать: Алёшина Ефросиния Матвеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.07.1825

Муж: Леонтий Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.12.1831

Сын: Стефан Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Демидов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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