Осетров Кирилл Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсетров Кирилл Родионов

Осетров Кирилл Родионов

avatar

Место рождения

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Осетров Родион Емельянов

Мать: Осетрова Марья Ильина

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Матрона Кириллова

Мать ребёнка: Осетрова Варвара Моисеева

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Осетров Василий Кириллов

Мать ребёнка: Осетрова Варвара Моисеева

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Александра Кириллова

Мать ребёнка: Осетрова Варвара Моисеева

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Варвара Моисеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close