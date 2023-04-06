Осетров Кирилл Родионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Осетров Родион Емельянов
Мать: Осетрова Марья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Матрона Кириллова
Мать ребёнка: Осетрова Варвара Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Осетрова Варвара Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Александра Кириллова
Мать ребёнка: Осетрова Варвара Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812