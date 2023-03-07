Осетров Родион Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1772
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Осетров Емельян Елисеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Осетрова Марья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осетрова Марья Ильина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772