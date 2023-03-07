Осетров Родион Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетров Родион Емельянов

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Место рождения

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1772

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1742

Отец: Осетров Емельян Елисеев

Мать: не указана

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Осетров Кирилл Родионов

Мать ребёнка: Осетрова Марья Ильина

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Марья Ильина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
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