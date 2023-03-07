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Осетрова Марья Ильина

Место рождения

поч. Шибановской, Середовлянкая волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Шибановской, Середовлянкая волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Осетров Кирилл Родионов

Отец ребёнка: Осетров Родион Емельянов

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Родион Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
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