Масленникова Ефросинья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1907
Сын: Гусев-Масленников Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гусев-Масленников Михаил Васильевич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.10.1913
Дочь: Барышникова Екапетолина Михайловна
Отец ребёнка: Гусев-Масленников Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно