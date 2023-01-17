Масленникова Ефросинья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленникова Ефросинья Семёновна

Масленникова Ефросинья Семёновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1907

Сын: Гусев-Масленников Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гусев-Масленников Михаил Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.10.1913

Дочь: Барышникова Екапетолина Михайловна

Отец ребёнка: Гусев-Масленников Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close