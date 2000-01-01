Гусев-Масленников Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Около 1890
Отец: Гусев-Масленников Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1907
Сын: Гусев-Масленников Василий Михайлович
Мать ребёнка: Масленникова Ефросинья Семёновна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
10.10.1913
Дочь: Барышникова Екапетолина Михайловна
Мать ребёнка: Масленникова Ефросинья Семёновна
Смерть
Неизвестно