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Гусев-Масленников Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Гусев-Масленников Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1907

Сын: Гусев-Масленников Василий Михайлович

Мать ребёнка: Масленникова Ефросинья Семёновна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
10.10.1913

Дочь: Барышникова Екапетолина Михайловна

Мать ребёнка: Масленникова Ефросинья Семёновна

Смерть
Неизвестно
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