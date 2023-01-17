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Гусев-Масленников Василий Михайлович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.06.1907

Дата смерти

13.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1907

Отец: Гусев-Масленников Михаил Васильевич

Мать: Масленникова Ефросинья Семёновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Екатерина Васильевна

Военная служба
06.07.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Екатерина Васильевна

Смерть
13.02.1943
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