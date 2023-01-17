Гусев-Масленников Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.06.1907
Дата смерти13.02.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1907
Рождение ребёнка
27.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Екатерина Васильевна
Военная служба
06.07.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1943