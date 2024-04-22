Акилина Семёнова
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Рождение ребёнка
1751
Сын: Стефан Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1758
Сын: Михайло Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно