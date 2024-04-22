Акилина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Семёнова

Место рождения

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Стефан Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильев

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Михайло Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильев

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильев

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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