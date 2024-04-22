Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Василий Терентьев
Рождение ребёнка
1751
Сын: Стефан Иванович
Мать ребёнка: Акилина Семёнова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Акилина Семёнова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Акилина Семёнова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Михайло Иванович
Мать ребёнка: Акилина Семёнова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Акилина Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Семёнова
Смерть
Неизвестно