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Иван Васильев

Место рождения

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Василий Терентьев

Мать: не указана

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Стефан Иванович

Мать ребёнка: Акилина Семёнова

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Акилина Семёнова

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Акилина Семёнова

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Михайло Иванович

Мать ребёнка: Акилина Семёнова

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Акилина Семёнова

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Семёнова

Смерть
Неизвестно
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