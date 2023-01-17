(Скареднова) Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скареднова) Ольга Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Скареднов Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Скареднов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Скареднов Герасим Иванович

Отец ребёнка: Скареднов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скареднов Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
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