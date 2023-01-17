(Скареднова) Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Скареднов Евдоким Иванович
Отец ребёнка: Скареднов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Скареднов Герасим Иванович
Отец ребёнка: Скареднов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область