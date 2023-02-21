Скареднов Герасим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Скареднов Иван Петрович
Мать: Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
1879
Сын: Скареднов Афонасий Герасимович
Мать ребёнка: Варвара Осиповна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Скареднова Прасковья Герасимовна
Мать ребёнка: Варвара Осиповна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Скареднов Тимофей Герасимович
Мать ребёнка: Варвара Осиповна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Скареднов Аксентий Герасимович
Мать ребёнка: Варвара Осиповна
Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Осиповна