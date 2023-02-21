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Скареднов Герасим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Скареднов Иван Петрович

Мать: Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
1879

Сын: Скареднов Афонасий Герасимович

Мать ребёнка: Варвара Осиповна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Скареднова Прасковья Герасимовна

Мать ребёнка: Варвара Осиповна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Скареднов Тимофей Герасимович

Мать ребёнка: Варвара Осиповна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Скареднов Аксентий Герасимович

Мать ребёнка: Варвара Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Осиповна

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