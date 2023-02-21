(Скареднова) Варвара Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Скареднов Афонасий Герасимович
Отец ребёнка: Скареднов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Скареднова Прасковья Герасимовна
Отец ребёнка: Скареднов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Скареднов Тимофей Герасимович
Отец ребёнка: Скареднов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Скареднов Аксентий Герасимович
Отец ребёнка: Скареднов Герасим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область