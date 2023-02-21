(Скареднова) Варвара Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скареднова) Варвара Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Скареднов Афонасий Герасимович

Отец ребёнка: Скареднов Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Скареднова Прасковья Герасимовна

Отец ребёнка: Скареднов Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Скареднов Тимофей Герасимович

Отец ребёнка: Скареднов Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Скареднов Аксентий Герасимович

Отец ребёнка: Скареднов Герасим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скареднов Герасим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
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