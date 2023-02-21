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Скареднов Евдоким Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Скареднов Иван Петрович

Мать: Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Скареднова Марфа Евдокимовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Скареднов Афонасий Евдокимович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Скареднов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Скареднова Прасковья Евдокимовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Скареднов Яков Евдокимович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
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