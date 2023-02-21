Скареднов Евдоким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Скареднов Иван Петрович
Мать: Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Скареднова Марфа Евдокимовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Скареднов Афонасий Евдокимович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Скареднов Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Скареднова Прасковья Евдокимовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Скареднов Яков Евдокимович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область