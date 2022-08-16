(Скареднова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Скареднова (Скареднова) Марфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Скареднов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Скареднов Афонасий Евдокимович
Отец ребёнка: Скареднов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Скареднов Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Скареднов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Скареднова (Скареднова) Прасковья Евдокимовна
Отец ребёнка: Скареднов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Скареднов Яков Евдокимович
Отец ребёнка: Скареднов Евдоким Иванович