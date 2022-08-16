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(Скареднова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скареднов Евдоким Иванович

Место жительства
Неизвестно
Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Скареднова (Скареднова) Марфа Евдокимовна

Отец ребёнка: Скареднов Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Скареднов Афонасий Евдокимович

Отец ребёнка: Скареднов Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Скареднов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Скареднов Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Скареднова (Скареднова) Прасковья Евдокимовна

Отец ребёнка: Скареднов Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Скареднов Яков Евдокимович

Отец ребёнка: Скареднов Евдоким Иванович

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