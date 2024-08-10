Гордиенко Леонтий Максимович
Место рожденияХорол
Дата рожденияС 1772 по 1774
Дата смертиС 1842 по 1862
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1772 по 1774
Отец: Гордиенко Максим Тимофеевич
Мать: не указана
В РС 1812 года - 40 лет В РС 1816 года - 44 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордиенко Ксения
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Гордиенко Агафья Леонтьевна
Мать ребёнка: Гордиенко Ксения
В РС 1816 года - нет записи
Рождение ребёнка
С 1814 по 1815
Сын: Гордиенко Игнат Леонтиевич
Мать ребёнка: Гордиенко Ксения
В РС 1812 года - новорожденный В РС 1816 года - 1 год
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Гордиенко Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Гордиенко Ксения
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Гордиенко Агафья Леонтьевна
Мать ребёнка: Гордиенко Ксения
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гордиенко Кондрат Леонтьевич
Мать ребёнка: Гордиенко Ксения
Смерть
С 1842 по 1862