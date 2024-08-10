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Гордиенко Леонтий Максимович

Место рождения

Хорол

Дата рождения

С 1772 по 1774

Дата смерти

С 1842 по 1862

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1772 по 1774

Отец: Гордиенко Максим Тимофеевич

Мать: не указана

В РС 1812 года - 40 лет В РС 1816 года - 44 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордиенко Ксения

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Гордиенко Агафья Леонтьевна

Мать ребёнка: Гордиенко Ксения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В РС 1816 года - нет записи
Рождение ребёнка
С 1814 по 1815

Сын: Гордиенко Игнат Леонтиевич

Мать ребёнка: Гордиенко Ксения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В РС 1812 года - новорожденный В РС 1816 года - 1 год
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Гордиенко Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Гордиенко Ксения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Гордиенко Агафья Леонтьевна

Мать ребёнка: Гордиенко Ксения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гордиенко Кондрат Леонтьевич

Мать ребёнка: Гордиенко Ксения

Смерть
С 1842 по 1862
Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

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