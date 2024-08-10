Гордиенко Игнат Леонтиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордиенко Игнат Леонтиевич

Гордиенко Игнат Леонтиевич

Место рождения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

С 1814 по 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1814 по 1815

Отец: Гордиенко Леонтий Максимович

Мать: Гордиенко Ксения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В РС 1812 года - новорожденный В РС 1816 года - 1 год
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордиенко Гликерия

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гордиенко Степанида Игнатовна

Мать ребёнка: Гордиенко Гликерия

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гордиенко Марина Игнатовна

Мать ребёнка: Гордиенко Гликерия

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гордиенко Надежда Игнатовна

Мать ребёнка: Гордиенко Гликерия

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гордиенко Карп Игнатович

Мать ребёнка: Гордиенко Гликерия

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Гордиенко Ольга Игнатовна

Мать ребёнка: Гордиенко Гликерия

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гордиенко Гавриил Игнатович

Мать ребёнка: Гордиенко Гликерия

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.