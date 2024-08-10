Гордиенко Игнат Леонтиевич
Место рождения
Дата рожденияС 1814 по 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1814 по 1815
Отец: Гордиенко Леонтий Максимович
Мать: Гордиенко Ксения
В РС 1812 года - новорожденный В РС 1816 года - 1 год
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордиенко Гликерия
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Гордиенко Степанида Игнатовна
Мать ребёнка: Гордиенко Гликерия
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гордиенко Марина Игнатовна
Мать ребёнка: Гордиенко Гликерия
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гордиенко Надежда Игнатовна
Мать ребёнка: Гордиенко Гликерия
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Гордиенко Гликерия
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Гордиенко Ольга Игнатовна
Мать ребёнка: Гордиенко Гликерия
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гордиенко Гавриил Игнатович
Мать ребёнка: Гордиенко Гликерия
Смерть
Неизвестно