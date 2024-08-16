Гордиенко Максим Тимофеевич
Место рожденияСтаровеличковская
Дата рождения1750
Дата смерти1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
В РС 1812 года - 62 года В РС 1816 года - помер в 1814 году
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
С 1772 по 1774
Сын: Гордиенко Леонтий Максимович
Мать ребёнка: не указана
В РС 1812 года - 40 лет В РС 1816 года - 44 года
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гордиенко Давид Максимович
Мать ребёнка: не указана
В РС 1816 года - 9 лет В РС 1816 года - помер в 1814 году
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Гордиенко Федосья Максимовна
Мать ребёнка: не указана
В РС 1816 года - отсутствует
Смерть
1814