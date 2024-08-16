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Гордиенко Максим Тимофеевич

Место рождения

Старовеличковская

Дата рождения

1750

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

В РС 1812 года - 62 года В РС 1816 года - помер в 1814 году
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
С 1772 по 1774

Сын: Гордиенко Леонтий Максимович

Мать ребёнка: не указана

В РС 1812 года - 40 лет В РС 1816 года - 44 года
Рождение ребёнка
1803

Сын: Гордиенко Давид Максимович

Мать ребёнка: не указана

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В РС 1816 года - 9 лет В РС 1816 года - помер в 1814 году
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Гордиенко Федосья Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
В РС 1816 года - отсутствует
Смерть
1814
Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

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