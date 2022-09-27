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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4449Вергуны, мест. вл. и казач.при безымянном пруде.77227792819Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Радионовка, м. Вергуны с 3 дер. и х.40Алексд. Базилевский1012—369
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1043. Вергуны, местечко бывшее государственное и владельческое, дворов 265, жителей 1435, церковь православная, школа, 2 питейных дома, 2 ярм. — 10 пятн. по пасхе и 26 се Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
10.0Вергуны местечкоВергуновское козаков310
10.0Вергуны местечко с №№ 11-13Вергуновское крестьян собственников310123122—204353339692
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19364Вергуниселор-н ХорольськийКлепачівська сільська об'єднана територіальна громада