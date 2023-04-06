Василий Петров
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти29.05.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.07.1833
Жена: Ефросиния (Алексеева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.05.1838
Дочь: Феодосия Васильева
Мать ребёнка: Ефросиния (Алексеева)
Рождение ребёнка
26.06.1847
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Ефросиния (Алексеева)
Рождение ребёнка
21.09.1848
Сын: Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Ефросиния (Алексеева)
Рождение ребёнка
11.02.1852
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Ефросиния (Алексеева)
Рождение ребёнка
23.01.1853
Дочь: Агафия Васильева
Мать ребёнка: Ефросиния (Алексеева)
Рождение ребёнка
До 1854
Мать ребёнка: Ефросиния (Алексеева)
Смерть
29.05.1881