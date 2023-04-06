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Василий Петров

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1811

Дата смерти

29.05.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: ?

Мать: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.07.1833

Жена: Ефросиния (Алексеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.05.1838

Дочь: Феодосия Васильева

Мать ребёнка: Ефросиния (Алексеева)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1847

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Ефросиния (Алексеева)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1848

Сын: Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Ефросиния (Алексеева)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1852

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Ефросиния (Алексеева)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1853

Дочь: Агафия Васильева

Мать ребёнка: Ефросиния (Алексеева)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Карп (Поликарп) Васильев

Мать ребёнка: Ефросиния (Алексеева)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
29.05.1881
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
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