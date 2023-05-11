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Ефросиния (Алексеева)

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

14.11.1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Александр Семёнов

Мать: Акилина Карпова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.07.1833

Муж: Василий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.05.1838

Дочь: Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1847

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1848

Сын: Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1852

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1853

Дочь: Агафия Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Карп (Поликарп) Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
14.11.1879
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
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