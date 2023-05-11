Ефросиния (Алексеева)
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти14.11.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Александр Семёнов
Мать: Акилина Карпова
Бракосочетание
22.07.1833
Муж: Василий Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.05.1838
Дочь: Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
26.06.1847
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
21.09.1848
Сын: Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
11.02.1852
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
23.01.1853
Дочь: Агафия Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
До 1854
Отец ребёнка: Василий Петров
Смерть
14.11.1879