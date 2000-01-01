Петровская Татьяна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская Татьяна Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1960

Дочь: Богодилова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Петровский Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Петровский Анатолий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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