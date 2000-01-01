Петровская Татьяна Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1960
Дочь: Богодилова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Петровский Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Петровский Анатолий Андреевич
Смерть
Неизвестно