Петровский Анатолий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровский Анатолий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1930

Отец: Петровский Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1960

Дочь: Богодилова Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Петровская Татьяна Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Петровская Татьяна Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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