Петровский Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1930
Отец: Петровский Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1960
Дочь: Богодилова Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Петровская Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Петровская Татьяна Прокофьевна
Смерть
Неизвестно