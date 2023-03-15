Пырыкин-Пыркин Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПырыкин-Пыркин Прокопий

Пырыкин-Пыркин Прокопий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пырыкина-Пыркина Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Пырыкина-Пыркина Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Юрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Пырыкина-Пыркина Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Прокопьевна

Мать ребёнка: Пырыкина-Пыркина Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Прокопьевна

Мать ребёнка: Пырыкина-Пыркина Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Пырыкина-Пыркина Елизавета Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close