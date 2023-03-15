Пырыкина-Пыркина (Михайлова) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пырыкина-Пыркина (Михайлова) Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пырыкин-Пыркин Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Пырыкин-Пыркин Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Юрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Пырыкин-Пыркин Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Прокопьевна

Отец ребёнка: Пырыкин-Пыркин Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Прокопьевна

Отец ребёнка: Пырыкин-Пыркин Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Пырыкин-Пыркин Прокопий

Смерть
Неизвестно
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