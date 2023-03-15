Пырыкина-Пыркина (Михайлова) Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пырыкин-Пыркин Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Пырыкин-Пыркин Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Юрий Прокопьевич
Отец ребёнка: Пырыкин-Пыркин Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Прокопьевна
Отец ребёнка: Пырыкин-Пыркин Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Прокопьевна
Отец ребёнка: Пырыкин-Пыркин Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Пырыкин-Пыркин Прокопий
Смерть
Неизвестно