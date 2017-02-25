Репкина (Рубанова) Екатерина Ивановна
Место рожденияПервомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Дата рождения15.02.1935
Дата смерти25.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1935
Отец: Рубанов Иван Акимович
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Репкин Иван Иванович
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Репкин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Репкин Иван Иванович
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Смерть
25.02.2017
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обла
Похороны
Неизвестно
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.