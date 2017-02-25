Репкина (Рубанова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРепкина (Рубанова) Екатерина Ивановна

Репкина (Рубанова) Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.

Дата рождения

15.02.1935

Дата смерти

25.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1935

Отец: Рубанов Иван Акимович

Мать: Рубанова Анна Афанасьевна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Репкин Иван Иванович

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Репкин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репкин Иван Иванович

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Смерть
25.02.2017
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обла
Похороны
Неизвестно
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close