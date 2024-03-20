Репкин Иван Иванович
Место рожденияРоссия с. Кресты
Дата рождения1933
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Репкина Екатерина Ивановна
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Репкина Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Смерть
1921
Россия с. Первомайское
Рождение
1933
Россия с. Кресты
Похороны
Неизвестно
С. Первомайское