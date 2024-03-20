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Репкин Иван Иванович

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Место рождения

Россия с. Кресты

Дата рождения

1933

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Репкина Екатерина Ивановна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Репкина Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репкина Екатерина Ивановна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Смерть
1921
Россия с. Первомайское
Рождение
1933

Отец: Репкин Репкин Иван Агеевич

Мать: Репкина Феклаалексеевна

Россия с. Кресты
Похороны
Неизвестно
С. Первомайское
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