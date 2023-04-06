Овтаева (Кургашова) Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овтаева (Кургашова) Мария Моисеевна

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Кургашов Моисей Наумович

Мать: Кургашова Акилина Никитична

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.10.1887

Муж: Овтаев Иван (Спиридонович)

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1888

Дочь: Зубряева Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Овтаев Иван (Спиридонович)

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1900

Сын: Овтаев Василий Иванович

Отец ребёнка: Овтаев Иван (Спиридонович)

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1908

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Овтаев Иван (Спиридонович)

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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