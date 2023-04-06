Овтаева (Кургашова) Мария Моисеевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
16.10.1887
Рождение ребёнка
01.10.1888
Дочь: Зубряева Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Овтаев Иван (Спиридонович)
Рождение ребёнка
26.02.1900
Отец ребёнка: Овтаев Иван (Спиридонович)
Рождение ребёнка
01.07.1908
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Овтаев Иван (Спиридонович)
Смерть
Неизвестно