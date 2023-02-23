Кургашова Акилина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургашова Акилина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Овтаева Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Кургашов Моисей Наумович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кургашов Васса Моисеевна

Отец ребёнка: Кургашов Моисей Наумович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кургашов Силантий (Сила) Моисеевич

Отец ребёнка: Кургашов Моисей Наумович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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