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Кургашов Моисей Наумович

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

15.02.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Кургашов Наум

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Овтаева Мария Моисеевна

Мать ребёнка: Кургашова Акилина Никитична

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кургашов Васса Моисеевна

Мать ребёнка: Кургашова Акилина Никитична

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кургашов Силантий (Сила) Моисеевич

Мать ребёнка: Кургашова Акилина Никитична

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.02.1902
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Водянка
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