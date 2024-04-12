Кургашов Моисей Наумович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти15.02.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Кургашов Наум
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Овтаева Мария Моисеевна
Мать ребёнка: Кургашова Акилина Никитична
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Кургашова Акилина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кургашов Силантий (Сила) Моисеевич
Мать ребёнка: Кургашова Акилина Никитична
Смерть
15.02.1902
Причина смерти: Водянка