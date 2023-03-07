Зубряева (Овтаева) Устинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.10.1888
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1888
Бракосочетание
05.?.1907
Рождение ребёнка
27.09.1908
Дочь: Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Зубряев Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Зубряев Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Зубряев Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
13.01.1914
Дочь: Нина Матвеевна
Отец ребёнка: Зубряев Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
До 1924
Дочь: Елизавета Матвеевна
Отец ребёнка: Зубряев Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
18.11.1925
Дочь: Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Зубряев Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Зубряев Матвей Алексеевич
Смерть
1968