Зубряева (Овтаева) Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубряева (Овтаева) Устинья Ивановна

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.10.1888

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1888

Отец: Овтаев Иван (Спиридонович)

Мать: Овтаева Мария Моисеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.?.1907

Муж: Зубряев Матвей Алексеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1908

Дочь: Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Зубряев Матвей Алексеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Зубряев Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Зубряев Матвей Алексеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.01.1914

Дочь: Нина Матвеевна

Отец ребёнка: Зубряев Матвей Алексеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1924

Дочь: Елизавета Матвеевна

Отец ребёнка: Зубряев Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
18.11.1925

Дочь: Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Зубряев Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Зубряев Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Зубряев Матвей Алексеевич

Смерть
1968
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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