Габидуллин Сибгатулла Габидуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллин Сибгатулла Габидуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Латыйпов Габидулла Набиуллович

Мать: Латыйпова Шамсениса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габидуллина Насима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шигапова Василя Сибгатовна

Мать ребёнка: Габидуллина Насима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Вагиз Сибгатович

Мать ребёнка: Габидуллина Насима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Вакыйф Сибгатович

Мать ребёнка: Габидуллина Насима

Рождение ребёнка
22.02.1949

Сын: Габидуллин Исмагил Сибгатович

Мать ребёнка: Габидуллина Насима

Смерть
Неизвестно

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