Габидуллин Сибгатулла Габидуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габидуллина Насима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шигапова Василя Сибгатовна
Мать ребёнка: Габидуллина Насима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Вагиз Сибгатович
Мать ребёнка: Габидуллина Насима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Вакыйф Сибгатович
Мать ребёнка: Габидуллина Насима
Рождение ребёнка
22.02.1949
Сын: Габидуллин Исмагил Сибгатович
Мать ребёнка: Габидуллина Насима
Смерть
Неизвестно