Габидуллина Насима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1949
Сын: Габидуллин Исмагил Сибгатович
Отец ребёнка: Габидуллин Сибгатулла Габидуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шигапова Василя Сибгатовна
Отец ребёнка: Габидуллин Сибгатулла Габидуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Вакыйф Сибгатович
Отец ребёнка: Габидуллин Сибгатулла Габидуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Вагиз Сибгатович
Отец ребёнка: Габидуллин Сибгатулла Габидуллович
Смерть
Неизвестно