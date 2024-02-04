Габидуллина Насима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллина Насима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1949

Сын: Габидуллин Исмагил Сибгатович

Отец ребёнка: Габидуллин Сибгатулла Габидуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шигапова Василя Сибгатовна

Отец ребёнка: Габидуллин Сибгатулла Габидуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Вакыйф Сибгатович

Отец ребёнка: Габидуллин Сибгатулла Габидуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габидуллин Сибгатулла Габидуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Вагиз Сибгатович

Отец ребёнка: Габидуллин Сибгатулла Габидуллович

Смерть
Неизвестно
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