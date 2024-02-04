Латыйпов Габидулла Набиуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Набиулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Сибгатулла Габидуллович
Мать ребёнка: Латыйпова Шамсениса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Хадича Габидулловна
Мать ребёнка: Латыйпова Шамсениса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Рабига Габидулловна
Мать ребёнка: Латыйпова Шамсениса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Раиса Габидулловна
Мать ребёнка: Латыйпова Шамсениса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Латыйпова Шамсениса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Галимулла Габидуллович
Мать ребёнка: Латыйпова Шамсениса
Смерть
Неизвестно