Латыйпов Габидулла Набиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыйпов Габидулла Набиуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Набиулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Сибгатулла Габидуллович

Мать ребёнка: Латыйпова Шамсениса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Хадича Габидулловна

Мать ребёнка: Латыйпова Шамсениса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Рабига Габидулловна

Мать ребёнка: Латыйпова Шамсениса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Раиса Габидулловна

Мать ребёнка: Латыйпова Шамсениса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латыйпова Шамсениса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Галимулла Габидуллович

Мать ребёнка: Латыйпова Шамсениса

Смерть
Неизвестно

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