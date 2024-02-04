Латыйпова Шамсениса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Галимулла Габидуллович
Отец ребёнка: Латыйпов Габидулла Набиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Хадича Габидулловна
Отец ребёнка: Латыйпов Габидулла Набиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Рабига Габидулловна
Отец ребёнка: Латыйпов Габидулла Набиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Раиса Габидулловна
Отец ребёнка: Латыйпов Габидулла Набиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Сибгатулла Габидуллович
Отец ребёнка: Латыйпов Габидулла Набиуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно