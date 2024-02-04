Латыйпова Шамсениса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыйпова Шамсениса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Галимулла Габидуллович

Отец ребёнка: Латыйпов Габидулла Набиуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Хадича Габидулловна

Отец ребёнка: Латыйпов Габидулла Набиуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Рабига Габидулловна

Отец ребёнка: Латыйпов Габидулла Набиуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Раиса Габидулловна

Отец ребёнка: Латыйпов Габидулла Набиуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Сибгатулла Габидуллович

Отец ребёнка: Латыйпов Габидулла Набиуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латыйпов Габидулла Набиуллович

Смерть
Неизвестно

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