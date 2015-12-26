Аксенова (Габдеева) Мадина Сагитовна
Место рождения
Дата рождения20.01.1955
Дата смерти26.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1955
Рождение ребёнка
?.12.1976
Дочь: Воронцова Елена Петровна
Отец ребёнка: Аксенов Петр Леонидович
Рождение ребёнка
?.02.1979
Сын: Аксенов Александр Петрович
Отец ребёнка: Аксенов Петр Леонидович
Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1987
Отец ребёнка: Аксенов Петр Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.2015