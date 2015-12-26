Аксенова (Габдеева) Мадина Сагитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксенова (Габдеева) Мадина Сагитовна

Аксенова (Габдеева) Мадина Сагитовна

avatar

Место рождения

Березники, город Березники, Пермский край

Дата рождения

20.01.1955

Дата смерти

26.12.2015

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1955

Отец: Габдеев Сагит Галиахметович

Мать: Хабибуллова Малика Хабибулловна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
?.12.1976

Дочь: Воронцова Елена Петровна

Отец ребёнка: Аксенов Петр Леонидович

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1979

Сын: Аксенов Александр Петрович

Отец ребёнка: Аксенов Петр Леонидович

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1987

Сын: Аксенов Николай Петрович

Отец ребёнка: Аксенов Петр Леонидович

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Петр Леонидович

Смерть
26.12.2015
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close