Хабибуллова Малика Хабибулловна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Губина Фаина Сагитовна
Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Олейник Раиса Сагитовна
Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович
Рождение ребёнка
20.01.1955
Дочь: Аксенова Мадина Сагитовна
Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Егошина Танзиля Сагитовна
Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000