Хабибуллова Малика Хабибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллова Малика Хабибулловна

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Место рождения

Новобалаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1924

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Новобалаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Губина Фаина Сагитовна

Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Олейник Раиса Сагитовна

Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
20.01.1955

Дочь: Аксенова Мадина Сагитовна

Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Егошина Танзиля Сагитовна

Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдеев Сагит Галиахметович

Смерть
2000
Чайковский, Чайковский, Пермский край
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