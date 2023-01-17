Габдеев Сагит Галиахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдеев Сагит Галиахметович

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Место рождения

Малый Утяш, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1924

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Утяш, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Губина Фаина Сагитовна

Мать ребёнка: Хабибуллова Малика Хабибулловна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Олейник Раиса Сагитовна

Мать ребёнка: Хабибуллова Малика Хабибулловна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
20.01.1955

Дочь: Аксенова Мадина Сагитовна

Мать ребёнка: Хабибуллова Малика Хабибулловна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Егошина Танзиля Сагитовна

Мать ребёнка: Хабибуллова Малика Хабибулловна

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибуллова Малика Хабибулловна

Смерть
1964
Чайковский, Чайковский, Пермский край
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