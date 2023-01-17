Габдеев Сагит Галиахметович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Губина Фаина Сагитовна
Мать ребёнка: Хабибуллова Малика Хабибулловна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Олейник Раиса Сагитовна
Мать ребёнка: Хабибуллова Малика Хабибулловна
Рождение ребёнка
20.01.1955
Дочь: Аксенова Мадина Сагитовна
Мать ребёнка: Хабибуллова Малика Хабибулловна
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Егошина Танзиля Сагитовна
Мать ребёнка: Хабибуллова Малика Хабибулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964