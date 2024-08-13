Пузырева Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырева Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пузырев Григорий Маркович

Мать: Пузырева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Коваленко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Олеся Викторовна

Отец ребёнка: Коваленко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Алена Викторовна

Отец ребёнка: Коваленко Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Виктор

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